Nelle carceri 400 detenuti in più al mese. Intesa con Albania

"Abbiamo oggettivamente un incremento di circa 400 detenuti in più ogni mese nelle carceri italiane.

Ad oggi abbiamo 60.814 detenuti. Di questi, 43mila sono comuni e gli altri si dividono in alta sicurezza e 41 bis. Ma siamo ancora lontani dai numeri che fecero scattare la cosiddetta sentenza Torreggiani". Così il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, in commissione Giustizia.

Un accordo con l'Albania affinché i detenuti albanesi in Italia possano scontare la pena nel proprio Paese in cambio di una formazione professionale. È l'ipotesi a cui si sta lavorando, secondo Russo, in audizione in commissione Giustizia.

"Al costo di 34 euro al giorno per ogni detenuto albanese recluso nelle proprie carceri, il Regno Unito ha stipulato un accordo con l'Albania affinché sconti la pena nel suo Paese. A noi - ha spiegato Russo - è venuto in mente di replicare lo stesso accordo con qualche modifica: non inviare soldi all'Albania ma fornire servizi di tipo penitenziario".



