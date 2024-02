"E' morta la ex senatrice Maria Fida Moro, che commemoreremo in un'altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio". Così in Aula del Senato il presidente Ignazio la Russa annuncia la scomparsa - a 77 anni - della figlia del leader Dc Aldo Moro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA