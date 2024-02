Guterres, il nostro mondo sta entrando in un'era di caos

"Il nostro mondo sta entrando in un'era di caos". A lanciare l'allarme e' il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il quale ha criticato le divisioni senza precedenti del Consiglio di Sicurezza, incapace di agire di fronte ai "terribili conflitti" che stanno aumentando. "Non è la prima volta che il Consiglio è diviso. Ma è la cosa peggiore, l'attuale disfunzione è più profonda e pericolosa", ha avvertito presentando all'Assemblea generale le sue priorità per il 2024.





