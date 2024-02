Conte, nell'Italia di Lady Tax Meloni è festa solo per i soliti

"La furia di Lady Tax, Giorgia Meloni per "tagli e tasse non risparmia nessuno, oddio c'è qualcuno che se la cava benissimo: le banche perchè lì a Giorgia Meloni viene la tremarella. Vi ricordate quando annunciò la tassa sugli extraprofitti delle banche? Se l'è rimangiata completamente".

Così il leader di M5s Giuseppe Conte in un video sui social.

Conte cita Unicredit e Intesa San Paolo che hanno sui conti "incrementi del 50% per la prima e del 76% la seconda eppure non ricaviamo un euro da questi utili da redistribuire alla collettività così come non ricaveremo neanche un euro dalle industrie belliche, farmaceutiche, assicuratrici e parliamo solo di extraprofitti". "Eppure - conclude - sarebbero serviti a evitare nuove tasse e nuovi tagli. Giorgia Meloni, facci una cortesia: adesso inizia la campagna elettorale per le europee, sui palchi non ci vendere le solite chiacchiere che tu vai contro i poteri forti, nell'Italia di Giorgia Meloni è festa per pochi, i soliti".



