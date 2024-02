Bernini, 'a Medicina si cambia, ora riforma organica'

"Accesso a Medicina, si cambia.

Stiamo lavorando a una riforma organica che apra l'accesso con effetti positivi e stabili nel tempo, continuando a garantire la qualità dell'offerta formativa. Il nostro obiettivo è fornire agli studenti e alle studentesse la possibilità di coltivare il proprio sogno e la propria vocazione a parità di condizioni. Ho condiviso queste e tante altre riflessioni con i senatori della commissione Istruzione che ringrazio per il grande lavoro e per l'ascolto". Così la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, intervenuta stamane in Commissione Istruzione del Senato dove è terminata la discussione generale sui disegni di legge sul superamento del numero chiuso in Medicina.



