"Per il momento non ho nessuna idea in proposito, salvo essere molto sorpreso". Così l'ex ministro Vincenzo Visco commenta all'ANSA l'arresto del figlio Gabriele, coinvolto nell'indagine della procura di Roma in cui si ipotizzano, a vario titolo, i reati di corruzione e traffico di influenze illecite. "Non so di che si tratta - sottolinea - domani spero di poter vedere l'avvocato e capire quali sono gli argomenti. Mi sembra molto strano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA