Saltano i negoziati per formare il governo in Olanda

Falliscono i negoziati per la formazione del governo in Olanda. Il leader del Nuovo contratto sociale (Nsc), Pieter Omtzigt, ago della bilancia per la formazione di un esecutivo con l'ultradestra di Geert Wilders, ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dai colloqui per divergenze sulle finanze pubbliche. Il partito di Omtzigt, dal lungo passato nelle fila dei cristiano-democratici, stando a quanto riferiscono i media olandesi, lascia comunque aperta la possibilità di sostenere un governo di minoranza. Le trattative erano in corso dalla fine di novembre, dopo le elezioni politiche che avevano consacrato Wilders al primo posto.



