Pichetto, soppressione orso non può essere unica alternativa

"La soppressione non può essere l'unica alternativa. Se quanto fino ad oggi messo in campo con la provincia di Trento non è stato sufficiente, l'impegno - da parte di tutti - deve essere quello di moltiplicare gli sforzi per individuare ogni soluzione possibile a garantire una convivenza pacifica nei territori. Ho nuovamente mobilitato tutte le strutture che fanno capo al Ministero per definire una strategia tempestiva in cui, lo ripeto, l'abbattimento debba essere davvero la soluzione estrema". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, riguardo l'abbattimento dell'orso M90.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA