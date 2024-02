La Russa, se serve più tempo per il premierato ce lo prenderemo

"Se ci saranno necessità di avere tempo per valutare ulteriori eventuali emendamenti ne prenderemo atto e ci prenderemo tutto il tempo necessario. Non mi è sembrato che sia una certezza. Quindi non è che a ogni dichiarazione a un giornalista possiamo stravolgere l'ordine del giorno. Se ci fossero situazioni nuove ne terremo conto anche con eventuali riunioni di capogruppo". Così in Aula il presidente del Senato Ignazio La Russa risponde al capogruppo di Iv, Enrico Borghi, dopo le dichiarazioni del ministro Casellati, che aveva parlato di possibili ulteriori modifiche sui poteri del premier.



