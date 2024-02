Incidente in A12, morto un operaio, sei feriti

Un operaio deceduto, due feriti gravissimi di cui uno in coma e altri quattro feriti lievi è il bilancio di un maxi incidente avvenuto alle 7 sull'A12 nel tratto tra Rapallo e Chiavari. Secondo una primissima ricostruzione, il minivan su cui viaggiavano gli operai ha fatto testa coda e si è schiantato contro un muro di contenimento. Gli operai sono scesi e sono stati travolti dalle auto in transito.

Il tratto è stato chiuso per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso e i complessi rilievi da parte della Polizia stradale.



