"Se il governo ritiene di chiedermi le dimissioni immediate, può chiedermelo e io posso anche darle, e le darò. Ma in questo momento per presentare il ricorso" al Tar contro la delibera Agcm, c'è una "procedura che richiede il suo tempo. Meloni non mi ha chiamato, e non mi sono sentito affatto solo, ma se vuole chiamarmi mi chiami e io farò quello che mi dice". Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, a l'Aria che tira, su La7.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA