Renzi, pronto a firmare la pdl Conte sul conflitto di interessi

"Sono pronto a firmare la proposta di legge di Conte sul conflitto di interessi, e ci aggiungo una riga, la trasparenza richiesta ai parlamentari sia richiesta anche per le mogli, le compagne, i suoceri e le suocere. Da Conte non accetto lezioni di etica, per come è diventato premier, per come è diventato professore, per come ha gestito la comunicazione con la pandemia, per come ha vergognosamente strumentalizzato il tema del covid 19. Da lui lezioni non ne prendo. Sono pronto a firmare una legge sul conflitto di interessi domattina".Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, presentando a Roma il suo libro "Palla al centro".



