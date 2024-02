Lo spread Btp-Bund è in rialzo: alle prime battute della giornata è a 157,8 punti dai 156 punti di venerdì scorso.

Si allarga anche il rendimento del decennale italiano al 3,83% dal 3,8% della chiusura dell'ultima seduta della scorsa settimana.

E' un movimento che riguarda peraltro un po' tutti i bond statali dopo le parole del presidente della Fed: domenica in una intervista Jerome Powell ha spostato a dopo marzo la data per un possibile taglio dei tassi.



