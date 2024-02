Indice Pmi servizi dell'Italia migliora a gennaio a 51,2

L'indice Pmi dei responsabili agli acquisti nei servizi in Italia è rientrato a gennaio in territorio di espansione, segnando 51,2 da 49,8 di dicembre. È il primo incremento in sei mesi ed è legato al maggiore interesse dei consumatori e al recente flusso di nuovi clienti.

Il tasso di rialzo dell'attività, anche se ha registrato il valore più forte da luglio scorso, è stato solo marginale.

L'indice Pmi composito è migliorato anch'esso arrivando a 50,7 dai 48,6 di dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA