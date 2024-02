Grammy, What was I made for? miglior canzone dell'anno

Billie Eilish alza il suo primo Grammy della serata. La 22enne ha vinto per la migliore canzone con la ballata per pianoforte What Was I Made For?, scritta per la colonna sonora di Barbie. Salita sul palco a fianco del fratello, il produttore e compositore Finneas, ha ringraziato la Recording Academy e ha dedicato il premio a tutta la squadra del film che ha sbancato i botteghini di mezzo mondo la scorsa estate. Soprattutto, ha nominato la regista Greta Gerwig e la protagonista Margot Robbie, che sono state escluse dalle candidature agli Oscar.



