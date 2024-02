Grammy, a Miley Cyrus la miglior registrazione dell'anno

Secondo la Recording Academy la miglior registrazione dell'anno è quella del brano Flowers di Miley Cyrus. "Grazie. Però non cambierà niente. La mia vita era favolosa anche ieri. Non pensiate che non sia importante, ma grazie, buona serata!", ha tagliato corto la cantante scherzando con i produttori e tecnici del suono e mixer che si affollavano dietro di lei sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles.

Mentre la cerimonia, iniziata tre ore e mezzo fa, volge al termine, il premio per miglior artista esordiente è stato vinto da Victoria Monét, la cantante R&B nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1989.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA