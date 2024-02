Tornano i pellegrini in Terra Santa, a Pasqua due gruppi

"Vogliamo dare un segno di speranza e tornare in Terra Santa": lo annuncia all'ANSA l'amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi, monsignor Remo Chiavarini, che da oggi raccoglierà le adesioni per due pellegrinaggi in Israele e Palestina nel periodo di Pasqua. "Diversi pellegrini ci hanno chiesto di ripartire. Lo faremo a Pasqua sperando che le condizioni in quei giorni non siano tali da impedire il viaggio", aggiunge l'ad. "Pellegrini messaggeri di pace in Terra Santa": questa la presentazione dei due itinerari. Previsti anche incontri con le comunità locali.

L'Orp aveva sospeso i viaggi in Terra Santa dal 7 ottobre.





