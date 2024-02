Nuovo episodio di "sputi" contro cristiani in Città Vecchia a Gerusalemme da parte di due ebrei ortodossi. Lo ha denunciato Wadie Abunassar, portavoce dell'Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa.

Gli sputi - secondo la stessa fonte - sono stati indirizzati ieri verso Nikodemus Schnabel, abate della Dormizione di Gerusalemme. L'altro ortodosso - secondo Abunassar - ha invece insultato Gesù. I due, tra cui un minore di 17 anni, sono stati fermati dalla polizia.

Immagini diffuse da Abunassar mostrano l'abate benedettino Schnabel mentre - all'altezza della via del Patriarcato armeno, nella Città Vecchia di Gerusalemme - viene importunato da alcuni giovani ortodossi, che cercano poi di impedirgli di riprenderli con il suo cellulare. Alcuni improperi in ebraico sono inoltre lanciati in sua direzione. "Si è trattato di una chiara aggressione - ha affermato Abunassar - in seguito alla quale è necessario che noi adesso sentiamo una condanna forte e chiara dai leader politici e religiosi di Israele''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA