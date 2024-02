Netanyahu, 'non accetteremo ogni accordo né a ogni prezzo'

"I nostri sforzi per liberare gli ostaggi procedono incessantemente. Come ho già detto non accetteremo ogni accordo né ad ogni prezzo". "Molte cose che sono state dette nei media come se le avessimo accettate, ad esempio la liberazione dei terroristi, non le accettiamo".

Netanyahu ha poi confermato che Israele non metterà fine alla guerra fino "all'eliminazione di Hamas, il ritorno di tutti gli ostaggi e che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele".



