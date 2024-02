Inter: Inzaghi, bellissima tappa ma percorso ancora lungo

"Stasera è stata una vittoria importante, strameritata, voluta con la forza e col gruppo.

Siamo molto contenti ma è una tappa di un lungo percorso perché manca ancora tantissimo. La Juve e il Milan non molleranno un centimetro, ma davanti ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha trascinato dal riscaldamento è una bellissima tappa di un percorso ancora lungo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro la Juventus. "La partita l'ha tenuta aperta Szcesny con le due parate incredibili su Barella e Arnautovic ma vedevo la squadra concentrata, è difficile trovare difetti - ha aggiunto -. Non abbiamo concesso una ripartenza in 95', Sommer è stato sempre attento ma bello riposato stasera., Finora è stato un percorso straordinario ma nonostante questo la Juventus è a quattro punti e il Milan è vicino, altre due squadre stanno tenendo una marcia altissima".



