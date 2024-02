Cile, '64 morti nei roghi, ma bilancio destinato a salire'

Il presidente cileno Gabriel Boric ha aggiornato il bilancio dei morti negli incendi della regione di Valparaíso, salito a 64 vittime, e annunciato due giorni di lutto nazionale a causa della tragedia.

"Io so - ha detto parlando al termine di una visita nella regione colpita - che è un bilancio provvisorio e che i morti sono di più. Quelli annunciati fanno parte della lista ufficiale delle autorità. Non posso credere - ha aggiunto - che possa esistere gente che opera cinicamente per provocare un massacro come questo. Vi assicuro che li cerchiamo, li troviamo e faremo pesare su di loro tutto il peso della legge".



