Israele, colpiti 50 siti di Hezbollah in Siria da inizio guerra

Israele ha attaccato più di 50 obiettivi di Hezbollah in Siria dall'inizio della guerra con Hamas ad ottobre. E' quanto ha affermato il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari. "Dall'inizio della guerra, abbiamo attaccato, da terra e dall'aria, più di 50 obiettivi di Hezbollah sparsi in tutta la Siria", ha detto Hagari ai giornalisti.

Il portavoce ha poi aggiunto che l'esercito ha colpito più di 3.400 obiettivi di Hezbollah in Libano, sempre dall'inizio della guerra con Hamas. "Dall'inizio del conflitto, abbiamo attaccato oltre 3.400 obiettivi di Hezbollah in tutto il Libano meridionale", ha detto Hagari, aggiungendo che sono stati uccisi più di 200 "terroristi e comandanti".



