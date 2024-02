Un uomo sospettato di aver accoltellato questa mattina almeno tre persone alla stazione di Lione a Parigi, è stato arrestato: lo ha reso noto all'agenzia di stampa Afp la Questura. Non si conosce ancora il motivo dell'aggressione.

Secondo un rapporto provvisorio della Questura, l'attacco è avvenuto intorno alle 8:00 e ha provocato un ferito grave - che non è in pericolo di vita - e due feriti lievi.



