Upb peggiora stima Pil, +0,8% nel 2024, rischi al ribasso

Un Pil allo 0,8% per il 2024 e all'1,1% per il 2025. E' la previsione fornita dall'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) nella nota sulla congiuntura di febbraio, che aggiorna le previsioni macroeconomiche nel periodo 2023-25. Le previsioni sono lievemente peggiorate rispetto a quelle formulate in ottobre (+1,1 per quest'anno) per la validazione del quadro macroeconomico della Nadef, precisa l'Upb, spiegando che "le revisioni sono prevalentemente ascrivibili al deterioramento del contesto internazionale" e "il quadro macroeconomico è dunque soggetto a diversi rischi, complessivamente orientati al ribasso".

"Le prospettive dell'economia italiana sono esposte a molteplici rischi, complessivamente sfavorevoli", afferma l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), spiegando che "le fonti di incertezza sono prevalentemente di natura esogena in quanto provengono da fattori internazionali, in particolare geo-politici (guerra in Ucraina e Medio Oriente), che potrebbero frenare il commercio globale". "Il robusto recupero degli scambi internazionali per il 2024 è però - aggiunge - essenziale per concretizzare l'accelerazione del Pil italiano nel biennio di previsione".





