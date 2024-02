Ue, su carne coltivata non si sono osservazioni di merito

In merito alla carne coltivata "sulla sostanza sulla legge italiana la Commissione non ha osservazioni in questa fase, quindi nessuna osservazione nel merito. La chiusura della notifica 'Tris'" la procedura di notifica del disegno di legge "è stata effettuata per motivi procedurali perché la legge è stata adottata in violazione del fermo che si applica in base alla direttiva 'Tris'". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea nel corso del briefing quotidiano con la stampa.



