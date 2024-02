Scontri 1 maggio a Torino, misure cautelari ad Askatasuna

La digos della questura di Torino questa mattina alle 7 ha bussato alle porte del centro sociale Askatasuna di Torino per notificare diverse misure cautelari. A quanto si apprende gli autonomi sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lancio di oggetti in relazione agli scontri scoppiati durante il corteo del 1 maggio 2022 nel capoluogo piemontese.

Proprio in questi giorni il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, ha presentato un progetto di cogestione, approvato da una delibera di giunta, che porterà di fatto alla legalizzazione di Askatasuna.



