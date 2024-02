Sanremo intercetta i giovani e traina il mercato discografico

Sanremo intercetta sempre più i gusti dei giovani, fotografa le tendenze che dominano le classifiche e si conferma come importante driver di crescita per il mercato discografico. È l'analisi della Fimi, la Federazione dell'industria musicale, alla vigilia della partenza della 74/a edizione (6-10 febbraio).

L'effetto streaming scaturito dal riavvicinamento del Festival al mercato discografico di questi ultimi anni - sottolinea la Fimi - è un valore centrale su cui si sono focalizzati gli sforzi delle case discografiche, i cui investimenti sui brani e sugli artisti in gara genera un indotto in favore di diversi segmenti economici legati al Festival, dalla stessa tv all'hospitality, passando per la musica live, il mondo editoriale e autoriale e l'ecosistema dei media.

Notevole il ricambio generazionale che ha accompagnato la musica italiana negli ultimi anni: tra il 2019 e il 2023 la media dell'età degli artisti in top ten è infatti scesa del 18%, passando da una media di oltre 36 anni a una di 29.9 nel 2023.

Un ricambio generazionale fotografato dai cast delle ultime edizioni sanremesi, sempre più in linea con le classifiche ufficiali di vendita Fimi/GfK: per tre anni consecutivi, infatti, sono stati presenti gli artisti che hanno conquistato il primo posto per l'album più venduto nella classifica annuale - Rkomi (Taxi Driver, 2021), Lazza (Sirio, 2022) e Geolier (Il coraggio dei bambini, 2023). D'altronde, il podio dei singoli più venduti del 2023 è interamente occupato dai brani in gara alla scorsa edizione del Festival.

E le scelte del cast 2024 confermano il trend di avvicinamento al mercato: questa è infatti l'edizione con il maggior numero di certificazioni platino ottenute dai partecipanti al Festival: 512 (+50% rispetto al 2023). In retrospettiva, i brani in gara alle 11 undici edizioni di Sanremo hanno conquistato 184 certificazioni platino e di queste ben 121 sono state assegnate alle canzoni che hanno partecipato al Festival sotto la direzione artistica di Amadeus.

Gli ascolti in streaming dei brani in gara all'ultimo festival hanno superato per la prima volta il miliardo di riproduzioni: +23% rispetto all'edizione 2022 e +198% rispetto a quella del 2020.



