Leader dei trattori, 'prossima settimana la protesta a Roma'

"Porteremo la protesta a Roma. Nei prossimi giorni ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia". Lo ha detto all'ANSA il leader della rivolta degli agricoltori Danilo Calvani.

"Tra domani e dopodomani comunicheremo le date e i luoghi.

Nei giorni successivi cominceremo a spostare i mezzi. Poi, abbiamo la volontà di fare una manifestazione - senza mezzi - a Roma nei giorni successivi. Il Governo non ci ascolta e le sigle non ci rappresentano più", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA