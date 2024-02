Kenya, esplosione di gas e incendio a Nairobi: 300 feriti

Almeno 300 persone sono rimaste ferite stanotte in un vasto incendio provocato da un'esplosione di gas avvenuta a Nairobi, secondo la polizia della capitale del Kenya e la Croce rossa.

L'incidente è avvenuto nel distretto di Embakasi. "Un'azienda stava riempiendo bombole di gas quando è scoppiato un incendio e diverse persone sono rimaste ferite e portate d'urgenza in ospedale. L'edificio che ospita l'azienda è gravemente danneggiato", ha dichiarato su X il portavoce del Governo kenyota Isaac Maigua Mwaura. "Le azioni concertate di varie unità di intervento hanno portato con successo all'evacuazione di 271 persone in diverse strutture sanitarie a Nairobi", ha detto la Croce rossa aggiungendo che altre circa 30 persone sono state curate sul posto.



