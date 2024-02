Hit parade, i Club Dogo ancora in vetta

I Club Dogo, dopo la reunion e l'uscita del disco che porta il loro nome, si confermano per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica Fimi-Gfk dei dischi più venduti. Il gruppo ha già annunciato dieci date al Mediolanum Forum tra marzo e aprile, già sold-out, e un concerto-evento a San Siro il 28 giugno. Stabile in seconda posizione Sfera Ebbasta con X2VR, seguito dalla new entry Neima Ezza, con Piccolo principe, 16 tracce in cui il rapper continua il suo storytelling personale.

Perde una posizione ed è quarto Tunnel, l'album del trapper Simba La Rue, che precede Tedua (quinto), da ben 35 settimane in classifica con La Divina Commedia (Tour Edition Inferno). Entra direttamente al sesto posto (e al primo tra i vinili) la riedizione di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, l'iconico album degli 883 uscito nel 1992 e che oggi rivive con una nuova veste grafica. Settimo è Geolier, atteso all'Ariston tra i protagonisti di Sanremo 2024, con Il coraggio dei bambini - Atto II, l'album re delle classifiche 2023, davanti ad un'altra new entry: Ivan Graziani - Per gli amici, otto canzoni ritrovate e pubblicate a 30 anni di distanza dall'ultimo lavoro del cantautore scomparso nel 1997.

Chiudono la top ten Calcutta con Relax, in discesa di tre posizioni, e Lazza stabile al decimo posto con Sirio a 95 settimane dalla pubblicazione.



