Calcio, Fifa: Venezuela risarcisca Pekerman con 3 milioni

La Fifa ha ordinato al Venezuela di pagare quasi 3 milioni di dollari all'argentino José Pekerman a titolo di risarcimento dopo il suo licenziamento dalla carica di allenatore della nazionale nel marzo 2023.

La Federcalcio venezuelana (Fvf) "pagherà" a Pekerman 1,71 milioni di dollari come "dovuta remunerazione", più il 5% di interessi annuali dal 23 agosto 2023 fino al saldo del debito e 1,14 milioni di dollari di "penale", secondo una decisione del tribunale Fifa datata 6 novembre e resa nota oggi.

Dopo 15 mesi alla guida della selezione venezuelana, il 74enne Pekerman aveva lasciato il Paese alla vigilia dell'inizio delle qualificazioni per i Mondiali del 2026. Secondo la stampa venezuelana, sarebbe stato licenziato dopo "irregolarità" nella gestione di Pascual Lezcano, il braccio destro dell'allenatore.

L'arrivo dell'ex tecnico di Colombia e Argentina aveva suscitato molte aspettative in Venezuela, l'unico paese del Conmebol a non essersi mai qualificato per un Mondiale. Tre volte campione del mondo con l'Argentina under 20, Pekerman è succeduto al portoghese José Peseiro, che si è dimesso a causa di un debito salariale di 14 mesi poi saldato. Pekerman è stato sostituito da uno dei suoi assistenti e connazionale Fernando 'Bocha' Batista.



