Borsa: l'Asia chiude contrastata, soffre la Cina

(Ripetizione con titolo corretto) Le Borse asiatiche chiudono contrastate, con la Cina che soffre a causa della contrazione dei titoli tecnologici e con i timori sulla crescita economica ancora debole. Sotto i riflettori resta il taglio dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali.

In rialzo i beni rifugio mentre torna lo spettro della crisi delle banche regionali negli Usa.

Positiva Tokyo (+0,41%). Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 146,40, e sull'euro a 159,30. A contrattazioni ancora in corso sono positive anche Hong Kong (+0,4%), Seul (+2,9%) e Mumbai (+1,7%). In netto calo Shanghai (-0,8%) e Shenzhen (-2,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale della Francia. Dagli Stati Uniti previsto l'indice delle retribuzioni, il tasso di disoccupazione, la fiducia dei consumatori e gli ordini industriali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA