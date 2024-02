Zelensky, 'Nord Corea darà a Mosca 1 milione di munizioni'

"L'intelligence conferma che la Russia riceverà un milione di proiettili d'artiglieria da Pyongyang. Nel frattempo, purtroppo, l'attuazione del piano europeo di fornitura di un milione di proiettili d'artiglieria all'Ucraina sta subendo un ritardo. Anche questo è un segnale della competizione globale, in cui l'Europa non può permettersi di perdere. Ecco perché oggi è necessaria la vostra unità per creare il Fondo di assistenza all'Ucraina all'interno del Fondo europeo per la pace. Non meno di 5 miliardi di euro all'anno, per un periodo di 4 anni: una chiara priorità". Lo ha detto Volodymyr Zelensky collegandosi al vertice Ue.



