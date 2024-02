La Ferrari ha chiuso il 2023 con un utile netto pari a 1,257 miliardi, per la prima volta oltre la soglia di 1 miliardo, in crescita del 34% sul 2022. Il margine annuale dell'ebitda è salito al 38,2%, anche in questo caso un record per la casa di Maranello.

I ricavi netti sono pari a 5,97 miliardi, il 17,2% in più dell'anno precedente, con consegne totali pari a 13.663 unità, in aumento del 3,3% rispetto al 2022.



