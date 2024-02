Ruffini, oltre 1.200 miliardi di crediti fiscali in magazzino

Per il magazzino della riscossione gli ultimi dati, riferibili al 31 dicembre 2023, "ammontano complessivamente a oltre 1.200 miliardi, e sono contenuti in circa 163 milioni tra cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo, una mole imponente". Lo afferma il direttore Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, 'Telefisco 2024' del Sole 24 ore. "Buona parte di questo ammontare non è recuperabile" e "rimangono 101 miliardi da riscuotere", ma va considerato, spiega, che per i soggetti debitori ci sono "limitazioni alla riscossione per interventi del legislatore". Questi prevedono, per esempio, l'inimpugnabilità della prima casa o dei beni strumentali a tutela del contribuente.



