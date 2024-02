Mercedes ufficializza, Hamilton lascia a fine 2024

La Mercedes ufficializza il divorzio da Lewis Hamilton a fine 2024. L'annuncio in un comunicato del Team di Formula 1. Il team ha spiegato che Hamilton ha attivato la clausola per liberarsi del contratto rinnovato fino al 2025.

"Il team Mercedes e Lewis Hamilton si separeranno alla fine della stagione 2024 - recita la nota -. Lewis ha attivato un'opzione rescissoria nel contratto annunciato lo scorso agosto e questa stagione sarà quindi la sua ultima guida per le Frecce d'Argento. La notizia pone fine a quello che attualmente è un rapporto di 17 anni in F1 con Mercedes-Benz e una partnership di 11 anni con il team ufficiale"



