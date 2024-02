In Italia a gennaio sono state immatricolate 141.946 auto, il 10,61% in più dello stesso mese del 2023. I dati sono del ministero dei Trasporti.

Nel mese di gennaio il gruppo Stellantis ha venduto in Italia 49.285 auto, il 13,3% in più dell'anno scorso. La quota è del 34,7% contro il 33,9% di un anno fa (+0,8%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA