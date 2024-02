Borsa: Milano chiude in calo ma Ferrari vola, giù le banche

La Borsa di Milano chiude in calo, al pari delle altre Piazze europee, all'indomani del meeting della Fed che, come da attese, ha lasciato i tassi fermi ma ha smorzato le speranze di un taglio del costo del denaro a marzo.

Sul Ftse Mib (-0,18% a 30.689 punti) da registrare la corsa di Ferrari (+9,2% a 353 euro) in scia all'utile netto del 2023 di 1,25 miliardi, in crescita del 34% sul 2022, la prima volta oltre la soglia del miliardo. Ma anche sulle insistenti voci sull'arrivo di Lewis Hamilton alla guida della monoposto del team di Maranello. Bene poi Stellantis (+1,34%) che a gennaio ha registrato un +13,3% delle vendite di auto in Italia. Acquisti poi su Interpump (+2,7%).

Di contro le vendite indeboliscono le utilty (Hera -3,18% , A2a -2,8%) e le banche, attese la prossima settimana dai conti.

Mps cede il 3,42%, Fineco il 2,6%, Unicredit il 2,4%, Intesa il 2,1%.



