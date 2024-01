Schlein, Conte? non accetto mistificazioni, sbaglia strada

"Troppo spesso leggo di litigi tra Pd e M5s, per litigare bisogna essere in due. Mai ho lanciato una polemica strumentale verso un'altra forza di opposizione. Se qualcuno pensa di attaccare o insultare il Pd invece del governo sta sbagliando strada". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti alla Camera. "Credo che la gente si renda conto di chi lavora alla costruzione di una alternativa urgente alla destra, dare l'idea che non ci possa essere un'alternativa è un favore a Meloni. Non siamo disponibili a accettare costanti mistificazioni e attacchi che mirano al bersaglio sbagliato", ha aggiunto.



