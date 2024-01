Mozione sulla revoca delle deleghe a Sgarbi rinviata al 15/02

L'esame della mozione presentata dalle opposizioni per chiedere la revoca delle deleghe per il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è stata rinviata al 15 febbraio. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio che si è appena conclusa.

Il rinvio ha scatenato le polemiche dell'opposizione: "La maggioranza ha rigettato la nostra richiesta di votare la mozione di revoca per Sgarbi. Si nascondono per sperare nel pronunciamento dell'antitrust e sfuggire al giudizio politico", è l'accusa del capogruppo M5s Francesco Silvestri.



