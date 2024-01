Lollobrigida, "molto bene l'incontro con il movimento trattori"

"Bene, l'incontro è andato molto bene". Così ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida entrando nel quartiere di Fieragricola di Verona dopo aver parlato a lungo con i rappresentanti del movimento dei trattori.

Per ragioni di sicurezza e di viabilità, ai dimostranti le autorità non avevano consentito agli agricoltori di arrivare in corteo con tutti i trattori, limitando il presidio davanti alla fiera a soli cinque mezzi agricoli.

Il ministro ha incontrato i rappresentanti del movimento dei trattori, giunti a manifestare davanti alla Fieragricola di Verona. Ha dialogato con i portavoce del gruppo, annunciando che più tardi, dopo l'inaugurazione della fiera, incontrerà una loro delegazione ristretta. "Non ci devono essere agricoltori contro agricoltori" ha ripetuto più volte il ministro, spiegando che il Governo è consapevole delle istanze del settore. Davanti alla fiera si trovano circa 300 manifestanti, mentre la presenza simbolica dei trattori è ridotta a soli 5 mezzi, dato il divieto opposto dalle autorità, per ragoni di sicurezza, a far arrivare un corteo più numeroso davanti a Veronafiere.



