Ue, 'non ci sono le condizioni per accordo con Mercosur'

La Commissione europea ritiene che "le condizioni" per raggiungere un accordo commerciale con il Mercosur "non sono soddisfatte". Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo Ue durante il briefing quotidiano con la stampa.

I negoziati con i Paesi del Mercosur "proseguono" e "l'Ue continua a perseguire il suo obiettivo di raggiungere un accordo che rispetti gli obiettivi dell'Ue in materia di sostenibilità e che rispetti le nostre sensibilità nel settore agricolo", ha aggiunto il portavoce.



