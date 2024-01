L'ispezione dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia, secondo quanto si apprende inizierà il 2 febbraio.

Nei giorni scorsi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sollecitato un intervento di Invitalia e dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria al fine di garantire la continuità produttiva.



