Borsa: Europa accelera e guarda a Wall Street, Milano +0,8%

Borse europee accelerano a metà mattinata con gli investitori concentrati sugli esiti delle trimestrali e in vista, dopo i dati sulla crescita economica, delle prossime mosse delle banche centrali sul taglio dei tassi.

Dopo la Bce ora tocca alla Fed ed alla Banca d'Inghilterra con i rendimenti dei titoli di Stato che sono poco mossi. Sul versante valutario l'euro sale a 1,0843 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2% in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi. In luce Madrid (+1,1%). Bene anche Milano (+0,8%), Londra (+0,6%), Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,1%), con quest'ultima che sconta il dato negativo del Pil nel 2023. I listini sono sostenuti dalle banche (+0,9%), alle prese con le trimestrali nell'ambito delle quali la spagnola Bbva (+4,7%) ha messo a segno un utile del 2023 oltre 8 miliardi. In crescita il settore informatico (+0,6%), dopo le performance positive di Wall Street. Lieve rialzo per le auto (+0,1%), con Renault (+0,6%) che abbandona la quotazione di Ampere e Volkswagen (-0,6%) quella della sua unità di batterie PowerCo. Poco mosse l'energia e le utility (+0,1%), con il gas a 28,3 euro e il petrolio in flessione.

A Piazza Affari corre Stellantis (+2,6%). In gran spolvero le banche dove avanzano Banco Bpm (+2,4%), Bper (+2%), Intesa (+1,5%), Unicredit (+1,2%) e Mps (+0,9%). Rimbalza Stm (+0,9%), dopo le perdite dei giorni scorsi con le stime per il 2024 in lieve calo. Scivola fortemente Saipem (-10%), con l'incidente senza feriti della nave posatubi Castorone al largo delle acque australiane e le previsioni di una riduzione della produzione del greggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA