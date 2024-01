"Dopo la rottura del terzo polo abbiamo costruito un percorso di convergenza con Per. Oggi facciamo un passo in più con l'ingresso di Elena Bonetti e Ettore Rosato in Azione". Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda durante una conferenza stampa alla Camera.

"Entriamo in Azione per allargare azione e riunire cio' che la politica del nostro Paese ha diviso", ha aggiunto Bonetti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA