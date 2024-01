Borsa: Milano debole (-0,08%), bene Saipem ed Eni

La Borsa di Milano in avvio di settimana è all'insegna della debolezza, così come gli altri listini. La lente è a giovedì e all'indicazioni che arriveranno dalla Fed in materia di politica monetaria.

Il Ftse Mib, partito piatto, cede lo 0,08% a 30.353 punti. La maglia nera è Fineco che lascia sul terreno il 4,4%.

Negative anche Amplifon (-1,86%), Diasorin (-1,5%), Azimut (-1,39%) e Tim (-1,2%). Di contro viaggiano controcorrente, più di altri, Saipem (+2%) ed Eni (+1,6%). Tra gli altri acquisti su Leonardo (+0,9%) e sul credito con Unicredit (+0,75%) e Banco Bpm (+0,68%).

Lo spread tra Btp e Bund resta poco mosso a 152 punti con il rendimento del decennale italiano sotto il 3,78%.



