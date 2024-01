Bis di De Rossi. La Roma vince 2-1 a Salerno e va al 5/o posto

La Roma soffre ma a Salerno si impone 2-1 e riesce a conquistare la seconda vittoria della gestione De Rossi. Tre punti che danno vigore alla rincorsa Champions dei giallorossi. Alla Salernitana, invece, non basta l'ennesima prestazione convincente per smuovere la classifica.

Le reti di Dybala su rigore al 51' e Pellegrini al 66'.

Accorcia le distanze Kastanos al 70'- In classifica la Roma sale al quinto posto con 35 punti.

Campani ultimi con 12 punti a sei dalla quart'ultima.



