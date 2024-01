Alain Delon posto sotto tutela giudiziaria

Alain Delon, 88 anni, è stato posto sotto tutela giudiziaria, secondo quanto reso noto dalla tv BFM.

Per l'attore si tratta di una misura provvisoria, meno pesante della tutela vera e propria. In base a quanto deciso dal giudice, Delon potrà continuare a compiere molti atti, ma non i più importanti, come la vendita di un bene immobile, ad esempio, che dovrà essere affidata ad un terzo.

Secondo la tv, Delon è stato posto sotto tutela giudiziaria da un giudice dei contenziosi della protezione, che ha anche nominato il "mandatario", cioè la terza persona incaricata degli atti che Delon non potrà più portare a termine da solo.

Si è "rallegrata" di questa decisione, la figlia Anouchka Delon, secondo quanto reso noto dall'avvocato Frank Berton.

Si tratta di una misura provvisoria e più leggera della messa sotto tutela vera e propria, nella quale viene imposto che tutto sia controllato da un tutore designato.



