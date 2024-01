Cnn, 3 soldati Usa uccisi in Giordania in un attacco di droni

Tre soldati Usa sono stati uccisi in un attacco con droni in Giordania: lo riferisce la Cnn. E' la prima volta che ci sono vittime tra le forze Usa in Medio Oriente dall'inizio della guerra a Gaza. Secondo il canale che cita dirigenti Usa, nell'attacco sono rimasti feriti almeno due dozzine di soldati americani.

"I tre militari americani che abbiamo perso erano patrioti nel senso più alto e il loro sacrificio estremo non sarà dimenticato dalla nostra nazione", ha commentato il presidente Joe Biden, promettendo che "porteremo avanti il loro impegno nella lotta al terrorismo". "E non abbiate dubbi: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo", ha aggiunto.



