Via libera del governo americano alla vendita di caccia F-16 alla Turchia, dopo che Ankara ha ratificato nei giorni scorsi l'ingresso della Svezia nella Nato. Come richiesto dalla legge statunitense, il Dipartimento di Stato ha notificato al Congresso anche la vendita di un altro F-35 alla Grecia, come confermato fonti ufficiali Usa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA